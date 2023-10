Davvero i ricchi sono diversi dai poveri? Che effetto fanno i soldi?

Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: "I ricchi sono diversi", ed Hemingway ribatté: "Sì, hanno più soldi". Aveva ragione? Davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Positivi verso la vita. Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda giungendo però alla conclusione che il denaro conta, eccome. Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano un milione e mezzo di persone in 162 diversi Paesi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in sé stessi , più orgoglio e determinazione. E che queste emozioni tendono a durare nel tempo. «Però abbiamo anche rilevato che un alto livello di entrate non rende le persone più compassionevoli e grate», ha dichiarato Eddie Tong, uno degli autori della ricerca. «Il che potrebbe significare che una maggiore ricchezza generalizzata non contribuisce a costruire una società più tollerante e solidale».

Tutti avari ed egoisti? Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoly e notò che chi aveva vinto molto (la partita era truccata) poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone, e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a fare soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su sé stessi e a diventare più arroganti.

Del resto comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste . Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò sia vero. Per esempio ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25mila e i 200mila dollari l'anno e ha loro regalato 10 dollari dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200mila dollari.

Comportamenti che, tra l'altro, siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante.

Arrogante come un ricco. Del resto, un celebre esperimento condotto qualche anno fa all'Università del Minnesota (Usa) su alcuni gruppi di studenti ha dimostrato che bastava far giocare a Monopoly i ragazzi perché alla fine della partita quelli che avevano vinto di più fossero meno propensi ad aiutare uno degli sperimentatori presenti nella stanza che (appositamente) aveva fatto cadere per terra un contenitore pieno di matite. E si trattava di soldi del Monopoly, che ovviamente non valgono nulla. In generale, la conclusione è che più una persona è orientata al denaro e meno è probabile che vada in aiuto di qualcuno.