Spesso, invecchiando, di somigliano meno. Capita di frequente (non sempre, come si intuisce dalla foto) che gemelli identici, con l'età, finiscano per assomigliarsi un po' meno. Il fatto potrebbe sorprendere, dal momento che hanno lo stesso corredo genetico, ma non è poi così strano. Dipende dalle interazioni tra geni e fattori ambientali: condizioni di vita diverse intervengono sui geni marcandoli chimicamente e originando, per esempio, diverse patologie, differenti personalità e marcate diversità fisiche. Gli studi in questo campo hanno accertato, per esempio, che difficilmente gemelli identici muoiono per le stesse cause.

Foto: © My name's Axel, Flickr