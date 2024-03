L'ADHD potrebbe essere stato favorito dall'evoluzione

Iperattività, scarsa concentrazione, impulsività: sono alcuni dei tratti tipici del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD), che oggi tendono ad essere visti negativamente e che risultano debilitanti in molte circostanze. Eppure, c'è stato un tempo in cui questi stessi comportamenti potevano aiutare nella ricerca di cibo commestibile in vaste aree da percorrere a piedi: è l'ipotesi avanzata in un nuovo studio, secondo il quale l'ADHD potrebbe essere oggi così diffusa anche per ragioni evolutive.