Fare le riunioni di lavoro in piedi è più produttivo?

No al multitasking. A volte rimanere impegnati su più fronti contemporaneamente è inevitabile. Ma se potete, fate in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene, rispetto ai non multitasker, performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici, e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da una abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti. Non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato.

Foto: © Ryan Ritchie, Flickr