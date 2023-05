È meglio avere un fratello o essere figli unici?

Grandi benefici. Innanzitutto, l'ordine di nascita in una famiglia conta poco: l'ipotesi che i primogeniti siano più coscienziosi e che i figli più piccoli siano invece molto creativi, sostenuta da alcuni psicologi, è stata definitivamente smontata dagli studi più recenti. In compenso, molti ricercatori hanno scoperto che avere un fratello o una sorella dà enormi benefici. E non solo per motivi che potrebbero sembrare scontati, come il fatto che un fratello è la persona spesso più compatibile in caso, per esempio, di un trapianto.

Ma perché i fratelli hanno un' aspettativa di vita maggiore ? La spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che, prendendoci cura di loro, siamo automaticamente portati ad avere attenzione per noi. Al contrario, quando siamo noi a sentirci stressati, depressi o malati, abbiamo qualcuno cui appoggiarci. Insomma, in due (o più), si vive non solo più a lungo ma anche meglio. «Per capirne la ragione», dice Alessio Gamba, responsabile dell'Unità operativa di psicologia dell'Età evolutiva-ASST Monza, «basta ragionare sull'evoluzione della nostra specie: non essere soli, accogliere le differenze, integrarle e mescolarsi con gli altri sono fattori fondamentali per l'adattamento non solo del genere umano ma anche del singolo individuo, perché la solitudine spesso condanna a minori opportunità».

Si allunga la vita. In fondo, della famiglia, è lui (o lei) la persona con cui siamo destinati a vivere la nostra relazione parentale più lunga. E i vantaggi della fratellanza si vedono soprattutto quando ci si affranca dalla famiglia, e frequentarsi o meno diventa (finalmente) una libera scelta. A questo punto, decidere di continuare a vedersi può perfino regalare qualche anno in più. È la sorprendente conclusione a cui è arrivata una ricerca condotta alla North Carolina University: nel dettaglio, lo studio ha constatato che chi ha solide relazioni sociali vive una media di sette anni e mezzo in più rispetto a chine è privo. La ricerca ha anche aggiunto che chi ha fratelli o sorelle ha molta più interazione sociale rispetto ai figli unici.

Empatici e generosi. Insomma, avere un fratello/sorella ci rende più sociali, ma a quanto pare ci aiuta anche a mostrare più empatia. Lo conferma una ricerca condotta dall'Università Brigham Young, nello Utah (Usa): analizzando le relazioni tra fratelli in più di 300 famiglie, i ricercatori hanno notato che chi ha un buon rapporto già da adolescente si dimostra più altruista e generoso in tutte le proprie relazioni. «Il valore di avere fratelli», fa notare Marina Bertolotti, responsabile di Psicologia clinica nell'Area pediatrica della Città della Salute e della Scienza di Torino, «consiste nell'imparare a stare nel gruppo, a comunicare, condividere, a preoccuparsi anche per gli altri. Certamente entra in gioco l'empatia, anche se non è detto che in gruppi numerosi di fratelli emerga nella stessa misura in tutti».

La relazione fra due o tre fratelli, infatti, è spesso diversa da quella che si crea nelle famiglie numerose. «I genitori di otto figli non possono dare a ciascuno la stessa attenzione che darebbero a due. Ma questo non è affatto un male: fa diventare ancora più importante la relazione e con ciascuno può crearsi un legame di tipo diverso», aggiunge Gamba. Tra l'altro, come dimostra una ricerca condotta su ben 57mila persone in 28 diversi Paesi, essere nato in una famiglia numerosa diminuisce il rischio di divorziare, forse perché si impara di più la tolleranza.