Dolci e patatine modificano il cervello

È ricco di acidi grassi trans. Queste molecole sono strutturalmente diverse da altri grassi, come gli omega-3 o gli omega-6. A causa di almeno un doppio legame presente al loro interno, il corpo non riesce a metabolizzarle e finiscono per trasformarsi in colesterolo "cattivo" (LDL) e intasare arterie e fegato. Si possono trovare nei cibi processati prefritti o da fast food, in quelli a consistenza cremosa, nelle margarine.



Foto: © REUTERS/Stefano Rellandini