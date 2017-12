Come innamorarsi o non innamorarsi

Perché cambiamo partner? Se preferite, possiamo rigirare la domanda: perché non cambiamo partner?

Si cambia. Da una parte, cambiamo per cercare "quello giusto", per un senso di indipendenza - giusto o sbagliato che sia - e persino per l'eredità dell'evoluzione (perché, spiegano gli antropologi, siamo monogami seriali). Per qualcuno, ci sono momenti della vita in cui innamorarsi sarebbe una sfortuna: perché l'innamoramento è un'esperienza impegnativa, assorbe molte energie e potrebbe distogliere da traguardi personali che in quel momento non contemplano la coppia.

Non si cambia. D'altro canto, se decidiamo di non cambiare partner è perché la coppia stabile fa vivere meglio, riduce lo stress, consente nuove sfide e persino perché allunga la vita. Ci sono periodi in cui si sente che la vita si è assestata, e che l'innamoramento e la vita di coppia possono essere un completamento che fa vivere ancora meglio.

Ecco dunque ciò che probabilmente fanno (o pensano di potere impunemente fare) "quelli che sì" e "quelli che no": non per avviarvi alla strategia migliore (ci mancherebbe! sapete già benissimo come cavarvela), ma per mettervi in grado di riconoscere tutti i possibili segnali della precisa strada che vuole prendere l'altro!