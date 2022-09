Chiedere aiuto fa bene (non solo a chi lo riceve)

"Ho bisogno di aiuto": è una frase che facciamo fatica a pronunciare, per pudore, per paura di disturbare o per timore di ricevere un rifiuto. Eppure sottovalutiamo molto la disponibilità e la capacità degli altri di dare una mano. E non solo: non consideriamo quanto aiutare il prossimo possa far sentire bene. Lo conferma uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Psychological Science che ha coinvolto 2.000 persone in sei piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le prospettive e le emozioni di chi chiedeva aiuto con quelle di chi lo dava. Risultato? I primi sottovalutavano costantemente la disponibilità degli amici ma anche degli estranei a fornire assistenza, nonché la sensazione di benessere che gli "aiutanti" provavano dopo la "buona azione".

AIUTARE CI FA STARE BENE. In uno di questi test, 100 persone sono state reclutate in un giardino botanico pubblico con il compito di chiedere a degli sconosciuti di scattare loro una foto. Prima di farlo, queste persone avevano previsto che sarebbe stato difficile o imbarazzante dire di "no" alla loro richiesta. Avevano fatto anche delle ipotesi su come si sarebbero sentiti coloro che si erano prestati. I ricercatori hanno anche chiesto alle persone ingaggiate per caso come si fossero sentiti dopo il loro piccolo contributo. È emerso così che chi aveva chiesto la foto aveva sottovalutato la disponibilità degli sconosciuti e sovrastimato il disagio che avrebbero provato, senza immaginare come si sarebbero sentite bene le persone che erano intervenute.

Va precisato che in questo caso la richiesta era piuttosto semplice da soddisfare, ma ha comunque consentito ai ricercatori di verificare come esistano differenze culturali nel modo in cui sono percepiti chiedere e dare aiuto e come, in generale, le persone siano convinte della poca disponibilità degli altri. «E, invece, ci sentiamo bene a fare la differenza nella vita degli altri», ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio e psicologa e ricercatrice presso lo SPARQ, un centro di ricerca di Scienze comportamentali dell'Università di Stanford. «Aiutare fa sentire meglio le persone».