Che cosa sono i numeri angelici? Gli angeli non c'entrano

L'illusione dello schema. Siamo davvero razionali e agiamo in maniera consapevole o la nostra mente è vittima del pregiudizio, e agisce in base ad esso più spesso di quanto crediamo?

Gli psicologi hanno scoperto diversi “bias” cognitivi: errori di giudizio e automatismi della mente, che possono spingerci a prendere decisioni sbagliate o distorcere la nostra percezione della realtà.

Uno dei più noti è l'illusione dello schema che ci spinge a ritenere che ci sia uno schema laddove non c’è. Per esempio nel gioco del lotto, dove i numeri ritardatari attirano più puntate da parte dei giocatori, come se ubbidissero al caso invece che alla statistica: “il numero X non è uscito per mesi, dunque è più probabile che esca”.

L'illusione dello schema è dunque l'illusione che gli eventi casuali (come l’uscita di un numero) non siano realmente casuali ma rispondano a uno schema. E i giocatori d'azzardo ne sono le vittime principali.