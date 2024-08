Salto in alto e in lungo a cavallo. Il primo oro italiano arriva in questa disciplina comparsa una sola volta (Parigi 1900). Lo vinse il conte Gian Giorgio Trissino (nella foto), che conquistò anche un argento.

L'equitazione partecipò ai Giochi olimpici per la prima volta proprio nel 1900. Poi venne scartata fino al 1912, quando tornò... per rimanerci stabilmente.