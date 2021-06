Non è il primo caffè del mattino a determinare il tono della giornata, ma la qualità del sonno che l'ha preceduto: la caffeina dà una sferzata all'umore e aiuta a portare a termine i compiti di attenzione più semplici, ma non migliora le funzioni cognitive nei cervelli annientati dalla carenza di sonno. Sarebbe bello pensare che un espresso o due possano rafforzare la memoria ed evitare errori sul lavoro: ma chi per mestiere deve ridurre al minimo le disattenzioni (pensiamo a medici, chirurghi, piloti, autisti, poliziotti), deve prima di tutto rendere il sonno un'assoluta priorità.

Svegli per la scienza. Un gruppo di psicologi della Michigan State University ha cercato di capire in che misura la caffeina fosse capace di contrastare gli effetti della deprivazione di sonno sulle funzioni cognitive. Il team ha chiesto a 276 partecipanti di completare due tipi di compiti, un semplice esercizio di attenzione e un'operazione più complessa (in cui bisognava procedere con ordine e senza saltare o ripetere passaggi) a mente fresca o dopo una notte in bianco in laboratorio. Prima di cimentarsi in queste missioni ad alcuni partecipanti è stata almeno fornita una consistente quantità di caffeina (200 milligrammi) mentre agli altri è stato dato soltanto un placebo.