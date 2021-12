I bambini nascono con il senso dell'umorismo

Bubusettete! E poi, mese dopo mese, il senso dell'umorismo si sviluppa progressivamente diventando (anche) da passivo ad attivo: insomma, se prima il bimbo ride per il solletico o il gioco del cucù - magari quando ci nascondiamo dietro a un tovagliolo per poi apparire scatenando così la sua contagiosa risata - con il passare dei mesi sarà lui stesso a scherzare con noi.

Diversi studi hanno dimostrato che tra i suoni e i rumori più insopportabili per un adulto c'è il pianto di un neonato. Ma la risata sonora di un bimbo di pochi mesi, non è invece il suono più bello che si possa sentire? Ebbene, secondo uno studio, i bambini hanno il senso dell'umorismo fin dalla nascita. Precisamente, da quando hanno solo un mese apprezzano l'umorismo, e già a quattro mesi iniziano a scherzare.

È questo il risultato di una ricerca coordinata da Elena Hoicka (Università di Bristol, Regno Unito), che ha dimostrato che gli esseri umani hanno il senso dell'umorismo fin dalla nascita e che è un processo complesso che si sviluppa nei primi quattro anni di vita. In pratica, a un mese di età i bambini apprezzano già l'umorismo, per diventare, verso i quattro mesi, volontario: riescono già, come dire, a scherzare con versi, gridolini e giochetti buffi. Secondo i ricercatori, capire come si sviluppa il sens of humor nei primi anni di vita, è utile per aiutare i bambini nel loro sviluppo cognitivo, sociale e psicologico.

sondaggio per ridere. Per lo studio, il team ha identificato 21 diversi tipi di umorismo, tra cui quello corporeo, smorfie, parole senza senso e prese in giro, e ha svolto un sondaggio di 20 domande chiamato Early Humor Survey (EHS) per i genitori di qualche centinaio di bambini da un mese di età a quasi 4 anni, di varie estrazioni sociali e diverse parti del mondo.