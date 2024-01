Attacchi di panico: ecco come si scatenano nel cervello

Gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma i professori che dovete affrontare per l'esame di maturità, il vostro capo in ufficio o la platea di fronte alla quale dovrete parlare non sono bestioni dai denti acuminati: esistono alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che, per il momento, non c'è nulla da temere, e alleviare l'ansia che ci attanaglia. Eccone alcuni. Leggi anche: Abbiamo scoperto una molecola che combatte l’ansia

Foto: © Shutterstock