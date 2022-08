Hai capito che una pedalata in bicicletta per muoverti in città allena il fisico e fa bene all'ambiente? O che ti muovi meglio con i mezzi o il motorino, evitando così il problema del traffico, del parcheggio e delle multe? Preferisci viaggiare in treno o in aereo perché sono mezzi più sicuri e perché almeno eviti di restare in coda in autostrada?

Soprattutto dopo la pandemia che ha imposto lo smartworking e la crisi economica causata - anche - dalla guerra in Ucraina, ci sono diverse ragioni che stanno spingendo le persone a valutare di non possedere più un'automobile, liberandosi della vecchia e non acquistandone più una nuova.