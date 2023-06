Perché non si deve vivere di rimpianti? E come possiamo gestirli?

"Perché non ho scelto diversamente?", ci si tormenta per non aver fatto o detto qualcosa. Le azioni mancate, infatti, sono quelle che rimpiangiamo più a lungo, attesta uno studio apparso sul Journal of Personality and Social Psychology. Al contrario, i rimorsi , cioè le cose che abbiamo fatto, pur sbagliate, ci fanno soffrire molto nel breve termine, ma con il tempo vengono dimenticate .

Faremo meglio domani. Eppure, questo tipo di dolore dal punto di vista evoluzionistico un significato ce l'ha: perché facendoci sentire peggio oggi, il rimpianto ci aiuta ad adattarci e a fare meglio domani. E così, se sappiamo guardare al passato nel modo giusto, intuendo che cosa si cela dietro quel pungente dispiacere, affiniamo le nostre valutazioni, riconosciamo responsabilità e ci concentriamo sulle cose che hanno più valore. «I rimpianti agiscono come dei negativi fotografici, che per contrasto evidenziano i valori sottesi alle nostre azioni», sostiene l'americano Daniel Pink, divulgatore scientifico e autore di The Power of Regret: How Looking Back Is Moving Us Forward (il potere del rimpianto: come guardare indietro ci spinge in avanti). «Perciò, quando le persone ti dicono cosa rimpiangono, allo stesso tempo ti rivelano ciò che apprezzano e che valori ritengono essenziali per vivere bene. Ecco perché il rammarico contiene sempre un insegnamento».

Secondo uno studio pubblicato su Motivation and emotions nel 2008, il rimpianto è l' emozione più provata in assoluto (perlomeno tra quelle che richiedono un certo grado di riflessione). Il che è un male non solo per la nostra tranquillità, ma anche dal punto di vista fisico: un continuo e acuto senso di pentimento può portare ad ansia , depressione, scarsa autostima, oltre che a sintomi fisici come tensione muscolare, disturbi del sonno , alterazioni dell'appetito, mal di testa, stress cronico.

Per capire cosa rimpiangiamo di più, nel 2020 Pink ha lanciato un sondaggio online, il World regret survey, e raccolto 19mila pareri da 105 Paesi. Ne è emerso innanzitutto che tra i ventenni i rimorsi e i rimpianti si equivalgono numericamente. Man mano che l'età avanza, invece, le persone patiscono molto di più per non aver fatto qualcosa che per aver fatto qualcosa. «Probabilmente il motivo è che si pensa di potere correggere, almeno in parte, ciò che si è fatto», ragiona Pink. «Per le azioni mancate, invece, non c'è nulla da fare».

Carriera e amore. Un altro dato emerso è che le persone più istruite hanno più rimpianti circa la carriera rispetto a chi ha un'istruzione inferiore. Sembrerebbe un controsenso perché in genere chi ha un titolo di studio avanzato ha più opportunità degli altri. Ma in realtà è proprio perché si hanno più chances che, in una società iper competitiva come la nostra, si rimpiangono di più le occasioni professionali perse.

Inoltre, una gran parte delle risposte arrivate al sondaggio esprime il dispiacere per essere rimasti in una relazione infelice (vale più per le donne che per gli uomini) o per non aver seguito le proprie inclinazioni, mentre i rimorsi morali, legati all'idea di non essersi comportati bene, rappresentano solo il10% del totale. «Ma per molti sono quelli che durano di più», dice Pink. «Molto rari sono invece i pentimenti per aver acquistato cose inutili, per quanto molti rimpiangano di non aver risparmiato abbastanza».