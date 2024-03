Perché è così difficile avere pazienza?

Che sia in coda a un semaforo, in fila alla cassa del supermercato o alle poste, c'è poco da fare: aspettare non piace a nessuno. Ora due studi – pubblicati sul Journal of Personality and Social Psychology e su Social Psychological and Personality Science – hanno indagato i motivi per cui diventiamo impazienti, scoprendo che l'attesa si fa più dura mano a mano che la meta si avvicina e che siamo disposti a pagare o lavorare di più pur di raggiungere prima un obiettivo e spuntarlo dalla lista delle cose da fare.

Porta pazienza. Il primo studio ha indagato le cause dell'impazienza scoprendo che deriva dal desiderio di chiudere la questione. In sette studi condotti online e in laboratorio, i partecipanti sono stati chiamati a scegliere tra lavorare di più subito o aspettare e lavorare meno successivamente ricevendo lo stesso compenso, e a pagare un importo maggiorato subito o aspettare e pagare meno successivamente. La maggior parte delle persone era disposta a lavorare il 15% in più o pagare un dollaro extra pur di concludere la faccenda il prima possibile; se poi dovevano andare in ferie, i lavoratori erano disposti a fare degli straordinari non pagati di un'ora per completare l'attività, piuttosto che essere pagati per finirla dopo le vacanze.