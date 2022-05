Perché negli USA manca il latte in polvere?

C'entra (anche) la guerra. La crisi del latte artificiale negli USA si trascina da mesi ed è dovuta a diversi fattori che hanno esercitano pressione sulla catena di fornitura di materie prime e servizi che servono a portare il latte di formula fino ai consumatori. Alla carenza di manodopera legata alla pandemia si sono aggiunte nuove criticità come la guerra in Ucraina e le sanzioni internazionali, che hanno fatto calare la disponibilità e gonfiato i prezzi di alcuni ingredienti usati nel latte artificiale (che sia in polvere o liquido).

Per aumentare l'apporto di acidi grassi insaturi (i "grassi buoni") di questi prodotti, a una base solitamente di latte vaccino vengono aggiunti per esempio oli vegetali come quello di girasole, di soia, di cocco o di colza. Il primo è prodotto in gran parte in Ucraina e in Russia, e gli altri sono ora super richiesti dal mercato globale come sostituti.

In base a quanto riporta il Time , a marzo, un'indagine preliminare della Food and Drug Administration americana aveva evidenziato condizioni igieniche non adeguate nell'impianto della Abbott, dopo che all'interno della struttura erano stati trovati diversi ceppi del batterio Cronobacter sakazakii, il patogeno che si pensa possa aver contribuito alle morti dei neonati. Una seconda indagine sui campioni di latte sequestrato aveva tuttavia escluso la presenza diretta del batterio nella maggior parte dei lotti.

Maxi richiamo. Ma sulla crisi delle ultime settimane ha pesato soprattutto il richiamo a fine febbraio dei lotti di latte in formula prodotti dalla multinazionale Abbott in una fabbrica del Michigan da cui parte la distribuzione in 40 Paesi del mondo (inclusa l'Italia). La decisione era stata presa per il timore di contaminazioni batteriche dei prodotti, dopo che 4 bambini statunitensi si erano sentiti male per aver bevuto il latte prodotto nello stabilimento; due dei piccoli sono poi deceduti.

I nuclei familiari a basso reddito sono anche i principali destinatari di programmi di sostegno federali per l'allattamento e la nutrizione come lo Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) di cui la Abbott è principale fornitore.

Come il lievito in pandemia. Ci sono poi le donne che non vogliono allattare, quelle che non possono farlo per motivi di salute o che non hanno latte a sufficienza, e bambini non più appena nati affetti da malattie che rendono impossibile assumere cibi solidi, per i quali il latte in formula è l'unico alimento tollerato.

In tutte queste situazioni, riuscire ad acquistare latte artificiale è diventata un'impresa: secondo il Washington Post, nella prima settimana di maggio le scorte di prodotti in formula erano più basse del 43% rispetto al solito; in Iowa, Sud Dakota, Nord Dakota, Missouri, Texas e Tennessee, la metà delle marche di questo alimento necessario per i neonati risultava del tutto sold out, esaurito. Il panico da scaffale vuoto, che abbiamo già conosciuto durante la pandemia, ha inoltre spinto a farne incetta assottigliando ulteriormente le scorte sui banconi.