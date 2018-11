US Market Forum 2018, gli Italiani raccontano l'America

Si apre a Milano, il 13 novembre alle ore 10.00 presso Palazzo Clerici, US Market Forum 2018, un incontro per chi vuole affermarsi nel lavoro e nella ricerca negli Stati Uniti.

L’obiettivo di US Market Forum è far raccontare l’America dagli Italiani che si sono imposti nel mercato più competitivo e performante al mondo. Conoscere le loro esperienze, i loro successi, aiuta a capire quali azioni, scelte, anche di vita, sono rilevanti per avere successo in USA.

Il mercato americano è pieno di opportunità, ma anche di insidie. Gli ingredienti: competenza, determinazione, flessibilità, apertura sono centrali per fare la differenza. I relatori che parteciperanno alla prima edizione del Forum sono leader italiani che conoscono benissimo gli USA.

Si parlerà delle loro esperienze sia personali che di lavoro, delle condizioni di salute del Pianeta America, dal punto di vista economico, ma anche politico, a una settimana esatta dalle elezioni del Mid Term.

Relatori in grado di dare un’opinione altamente qualificata sul modo in cui le aziende e le professionalità italiane debbano affrontare e preparare un loro ingresso o sviluppo nel mercato nord-americano.

Con l'edizione 2018 inizia un percorso che prevederà di anno in anno veri e propri follow up su cosa è necessario fare per crescere mantenere e consolidare una posizione strategica importante negli Stati Uniti d’America.

I relatori di questa edizione, che avrà inizio alle ore 10.00 a Palazzo Clerici, Sala Leopoldo Pirelli, saranno:

Armando Varricchio, Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America

Gaetano Miccichè, Presidente Banca Imi

Stefano Domenicali, Presidente e Ceo Automobili Lamborghini

Mauro Ferrari, Presidente e Ceo Methodist Hospital Research

Mauro Porcini, Chief Design Officer PepsiCo

L’incontro sarà moderato da Mario Platero