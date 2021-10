Nobel 2021 per l'economia

Unico premio a non essere stato pensato da Alfred Nobel, il Nobel per l'economia (o meglio "premio della Sveriges Riksbank in scienze economiche in memoria di Alfred Nobel") di quest'anno è stato assegnato a tre professori universitari: una metà a David Card (University of California, Berkeley), «per i suoi contributi empirici all'economia del lavoro», l'altra metà a Joshua D. Angrist (Massachussets Institute of Technology) e Guido W. Imbens (Stanford University), «per i loro contributi metodologici all'analisi delle relazioni di causa ed effetto». Il comitato per il Nobel ha voluto premiare la capacità dei tre studiosi di rispondere a domande complesse attraverso l'uso di esperimenti naturali, in un lavoro complementare in cui Card ha contribuito con la parte empirica, e Angrist e Imbens con quella metodologica.