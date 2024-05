I mangiatori coreani. Chi non ama mangiare solo, in Corea del Sud può contare sui "mukbang", che si fanno riprendere in video, sul web e in tv, mentre sono a tavola e ingurgitano cibo per periodi più o meno lunghi. Molti di essi sono ragazze e ricevono sponsorizzazioni da ristoranti e aziende alimentari.

C'è chi dice di guardarle per noia, chi per solitudine e chi per amore della buona tavola. Ma ai mukbang di entrambi i sessi il motivo per cui sono apprezzati importa relativamente: ingozzandosi davanti a una telecamera possono arrivare a guadagnare fino a 10 mila dollari al mese.