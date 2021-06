Dopo la covid, il cibo costa di più?

Se avete l'impressione che il costo della spesa settimanale al supermercato sia lievitato rispetto all'anno scorso, sappiate che non è affatto un'impressione: secondo stime della FAO (Food and Agriculture Organization), che in base a una serie di criteri monitora a livello globale il prezzo al consumo di un "paniere" di prodotti alimentari, il costo del cibo, dopo essere crollato all'inizio della pandemia da covid, è schizzato alle stelle durante l'autunno scorso. Rispetto alla media 2014-2016, gli alimenti a maggio 2021 hanno toccato in media picchi di +27%, un incremento che non si vedeva da quasi dieci anni.