Cosa c'entra l'inflazione con i cambiamenti climatici?

I cambiamenti climatici incidono negativamente su diversi aspetti dell'esistenza nostra e del nostro pianeta – dalla fertilità maschile , all' inquinamento , alla biodiversità . Ora uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment ha indagato a fondo la relazione tra cambiamento climatico e inflazione, pronosticando che, di questo passo, entro il 2035 l'aumento delle temperature farà salire il prezzo del cibo dello 0,9-3,2% annualmente, provocando un innalzamento dell'inflazione generale tra lo 0,3 e l'1,2%. Queste cifre potrebbero essere ancora maggiori nelle zone del mondo già ora molto calde, come il Medio Oriente.

Caldo e cibo più caro. Per arrivare alle loro conclusioni, i ricercatori hanno confrontato i dati dei prezzi mensili di diversi beni e servizi in 121 Paesi tra il 1996 e il 2021, osservandone la correlazione con fattori climatici come la temperatura media mensile , la siccità e le precipitazioni estreme. I risultati parlano chiaro: l'aumento delle temperature è strettamente connesso con l'inflazione alimentare.

Nelle regioni a nord dei 40 gradi di latitudine (ovvero da New York, Madrid e Pechino in su) le temperature sopra la media hanno fatto crollare i prezzi del cibo in inverno, e li hanno fatti salire in estate; nel resto del mondo, invece, il caldo anomalo li ha fatti aumentare sempre. Questi effetti sono duraturi: «Una volta aumentati, i prezzi rimangono alti per tutto l'anno», spiega Max Kotz, coordinatore dello studio.