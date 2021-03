400 metri di lunghezza, 59 di larghezza, 200.000 tonnellate di peso e un carico di 20.000 container. Sono le impressionanti dimensioni del problema che i migliori esperti navali al mondo stanno cercando di risolvere dallo scorso 23 marzo, quando il cargo panamense Ever Given, uno dei più grandi mai costruiti, si è intraversato nel Canale di Suez incagliandosi in un banco di sabbia.



Il Canale di Suez, che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo, è una delle rotte commerciali più battute al mondo: vi transitano oltre 20.000 navi ogni anno. Ma un incidente del genere non si era ancora mai verificato.



Come in tangenziale. Dallo scorso martedì il canale risulta completamente bloccato e ai suoi estremi si sono creati i due ingorghi marittimi più grandi della storia, con oltre 200 navi bloccate.

Progettato dall'ingegnere trentino Luigi Negrelli, il Canale di Suez è stato Inaugurato nel 1869 e da allora è una delle arterie commerciali più importanti del pianeta: si stima che vi transiti il 12% del commercio mondiale, soprattutto grano e petrolio. Secondo Bloomberg ogni giorno di blocco del canale causa danni per oltre 9 miliardi di dollari.



Le cause dell'incidente non sono ancora chiare: ai comandi della nave c'erano due piloti del Canale di Suez, marinai esperti, che conoscono bene quel corridoio d'acqua e sono abituati a farvi transitare queste grandi navi con perizia e precisione. Dalle prime ricostruzioni sembra che la Ever Given - che sulle fiancate riporta a caratteri cubitali la scritta evergreen, sempreverde - sia stata investita da una tempesta di vento e sabbia che l'ha fatta girare e l'ha spinta ad incagliarsi, con la prua affondata nella sabbia di una delle sponde.