Da ormai vent'anni si celebra annualmente la Giornata Mondiale contro il lavoro minorile, indetta per la prima volta nel 2002 dall'International Labour Organization (ILO) per mettere in luce un problema che, due decenni dopo, non è ancora stato risolto. Il tema di quest'anno è stabilire una protezione sociale universale per porre fine al lavoro minorile in tutto il mondo: dal 2002 ad oggi sono stati fatti dei progressi per ridurre lo sfruttamento minorile (si stima che tra il 2000 e il 2012 il lavoro minorile sia sceso del 30%), ma gli sforzi si sono fermati tra il 2016 e il 2020, e la situazione è regredita con la covid. Al giorno d'oggi, l'ILO stima che 170 milioni di minori (l'11% di tutti i bambini del mondo) siano coinvolti in lavoro minorile, definito come "lavoro per il quale un bambino è troppo piccolo, o che è considerato inaccettabile ed è proibito ai bambini a causa della sua natura dannosa".