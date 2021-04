2021: un altro Primo Maggio, un'altra Festa dei Lavoratori senza manifestazioni, con le iniziative dei sindacati solo in streaming e il tradizionale concertone senza pubblico ma in onda in diretta su Rai Tre e Radio Due. Un altro Primo Maggio chiuso causa covid per il secondo anno consecutivo. È giusto, naturalmente, così com'è giusta la parola d'ordine di quest'anno, l'Italia si cura col lavoro!, per ricordare quanto la pandemia costi anche sui fronti del lavoro e dell'economia.



Da dove arriva questa ricorrenza? In 82 Paesi del mondo la Festa del Lavoro (o dei lavoratori: International Workers' Day), il 1° maggio, è una giornata di festa nazionale ufficiale. In alcuni Paesi, anche in Europa (per esempio Paesi Bassi e Danimarca) non è una festa nazionale, ma vi si tengono comunque diverse iniziative.