Le trappole per carbonio devono essere preservate

Un gruppo internazionale di ricercatori ha realizzato una mappa del Pianeta che evidenzia le parti del mondo che trattengono concentrazioni di carbonio molto elevate - i cosiddetti carbon sink, pozzi di carbonio. Nel loro articolo, pubblicato su Nature Sustainability, il gruppo spiega che se il carbonio presente in tali aree venisse rilasciato in atmosfera, probabilmente scatenerebbe una catastrofe climatica. È noto che alcune aree della Terra contengono enormi quantità di carbonio: dal permafrost nel nord del Pianeta, per esempio, alle sequoie lungo la costa nord-occidentale degli Stati Uniti, fino alle grandi foreste e in altre aree della Terra - come il bacino amazzonico, il bacino del Congo, parti del Borneo, dalle mangrovie alle torbiere. I ricercatori descrivono questi pozzi di carbonio naturali come risorse "irrecuperabili" perché se il carbonio venisse rilasciato a causa di attività umane (come sta avvenendo nella foresta brasiliana), potrebbero volerci secoli prima che quelle aree si riprendano.

Le aree a maggiore densità di carbonio - i carbon sink - sono colorate in viola intenso: sono complessivamente il 3% circa della superficie della Terra. © Monica L. Noon et all., in Mapping the irrecoverable carbon in Earth's ecosystems (Nature Sustainability, 2021)