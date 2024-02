Quanti tipi di valanghe esistono?

Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos (Ch) si possono classificare cinque tipi di valanghe. Le valanghe "a debole coesione" consistono nello scivolamento di neve che trascina con sé altra neve, spesso per una nevicata o per rialzo termico. In quelle "per scivolamento", invece, l'intero manto nevoso si distacca da una superficie liscia, come pendii rocciosi o erbosi, quando la sua base, a contatto con il suolo, si inumidisce, perdendo attrito.