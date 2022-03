Nella lotta al riscaldamento globale gli alberi sono uno dei nostri alleati, e proteggerli è fondamentale per una lunga serie di motivi - tra i quali il fatto che i loro processi metabolici catturano la CO2 atmosferica e la convertono in una forma inerte e non inquinante. Il problema è che lo fanno molto lentamente: un albero richiede anni se non decenni per diventare adulto e raggiungere, per così dire, la massima efficienza.

Alternative. Ecco perché c'è chi sta cercando soluzioni alternative: per esempio Living Carbon, un'azienda americana di biotecnologie che sostiene, in uno studio pubblicato su bioRxiv (e quindi non sottoposto a peer review, come tutti gli studi pubblicati su quell'archivio), di avere creato dei pioppi che crescono una volta e mezza più rapidamente di quelli naturali, e possono quindi assorbire anidride carbonica altrettanto velocemente.