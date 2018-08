Le più belle foreste d'Italia

Le foreste più belle. Far conoscere la ricchezza delle foreste e dei parchi italiani attraverso la fotografia: obiettivo raggiunto per il concorso internazionale dedicato alle più belle foreste d'Italia indetto da PEFC, organismo garante della certificazione di gestione del patrimonio forestale e dei suoi prodotti. Il concorso fotografico si è svolto tra il 22 aprile e il 5 giugno 2018 in 17 nazioni: queste le foto più belle nel territorio italiano, selezionate tra oltre 900 foto postate sui social con hashtag #scattailboscopefc . Vincitore assoluto dell'edizione 2018 è questo scatto di Mattia Sarini, realizzato nella Valle Stura (provincia di Cuneo). Si intitola, "La prima lama di luce che taglia il buio della notte".

Vita in Abruzzo. Il concorso vuole raccontare non solo l'aspetto più selvaggio e incontaminato dei boschi, ma anche la vita all'interno di essi, e l'interazione con le comunità locali. Questa foto intitolata "Boulder nel bosco" è stata scattata a Roccamorice, in Abruzzo, in un'area nota agli scalatori per la bellezza della via aperta sul masso, ma anche per la cornice di faggi circostante.