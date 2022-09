risorsa fondamentale. La ricerca di Elizabeth Webb rivela che negli ultimi 20 anni i laghi artici si sono ridotti o prosciugati in molte regioni delle aree settentrionali di Canada, Russia, Groenlandia, Scandinavia e Alaska. I laghi in via di estinzione sono fondamentali nell'ecosistema artico poiché sono una fonte importantissima di acqua dolce per le comunità e le industrie indigene locali. Ma da loro dipendono per la loro sopravvivenza anche specie minacciate e in via di estinzione, compresi gli uccelli migratori e le creature acquatiche.