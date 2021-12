Quanto sappiamo dei vulcani? Non poco, ma neanche tanto quanto potremmo. Sappiamo come funzionano, per esempio, ma non sappiamo quando, e non siamo ancora riusciti a inventare un metodo affidabile per prevederlo. Conosciamo la lava e le sue proprietà, ma sappiamo molto meno del magma, che è situato sottoterra e perde molte sue proprietà quando arriva in superficie.

A 2,1 km di profondità. Il vulcano Krafla, in Islanda, ha sotto di sé una camera magmatica insolitamente poco profonda: si trova ad appena 2,1 km sotto la superficie, come hanno scoperto per caso nel 2009 gli ingegneri dell'impianto geotermico costruito proprio nei pressi del vulcano.

La differenza tra magma e lava è di composizione ma anche, per così dire, di habitat. Nel senso che "magma" è il nome che si dà a quel complesso di rocce fuse, contenenti anche liquidi e gas disciolti, che si forma per fusione del mantello e, se sottoposto a certe forze, può risalire verso la superficie. Qui può accumularsi in zone chiamate camere magmatiche, che sono, per farla breve, il serbatoio di materiale che alimenta il vulcano soprastante: quando erutta, la camera magmatica si svuota, e il magma che ne fuoriesce, al contatto con l'aria, diventa lava.

Ulteriori analisi hanno mostrato che la camera contiene circa 500 milioni di metri cubi di lava, a una profondità che è circa la metà di quella a cui i vulcanologi si aspettavano di trovarla. Nel 2014, quindi, è stato fondato il progetto KMT, e sono cominciati i lavori per costruire il laboratorio, il primo al mondo del suo genere; i primi scavi sono programmati per il 2024. Ci diranno molto su come funziona il magma sotto un vulcano, visto che per la prima volta potremo osservarlo direttamente e non solo quando arriva in superficie.

Energia da usare? Il progetto potrebbe anche aiutare in termini energetici: se si riuscisse a sfruttare il calore estremo prodotto dal magma si potrebbe usarlo per sostituire l'attuale impianto geotermico, che ha bisogno di 18 pozzi per produrre 60 megawatt di energia (usando direttamente il magma basterebbero 2 pozzi).