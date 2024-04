Il riscaldamento globale sballa l'"orologio biologico" degli alberi

Non solo il caffè, ma anche lo zucchero è in serio pericolo. A causa dell'aumento delle temperature medie, la produzione di canna da zucchero in Indonesia è diminuita di circa il 30 per cento tra il 2009 e il 2011, come dichiarato da un portavoce dei coltivatori indonesiani. In altre parti del mondo però, come in Brasile, le piantagioni di canna da zucchero, utilizzate per la produzione di bioetanolo, potrebbero a loro volta contribuire al riscaldamento globale.



Biocarburanti, trappola o soluzione?

Foto: © Foto: © Tetra Images/Corbis