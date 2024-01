I cimiteri urbani sono pieni (anche) di vita

I cimiteri sono, per loro stessa natura, luoghi tranquilli e silenziosi dove si rende omaggio ai defunti e dove regna quindi la morte. Questo almeno dal nostro punto di vista: per molti animali, al contrario, un camposanto è un'oasi di vita all'interno di un ambiente urbano. Si tratta di luoghi accoglienti e anche protetti, che diventano quindi habitat preziosi e possono persino diventare un centro di diffusione per specie aliene . Lo dice uno studio pubblicato su MDPI , che cita anche l'esempio di una chiocciola di nazionalità italiana, ormai felicemente "domiciliata" a Berlino.

Il caso della chiocciola. Si tratta di Hygromia cinctella, una specie originaria della regione mediterranea e molto diffusa anche nel nostro Paese, tanto da essere conosciuta in inglese come Italian girdled snail, la chiocciola cintata italiana. Nello studio si legge che popolazioni di questo mollusco sono state ritrovate in due dei più grossi cimiteri di Berlino (la città dov'è stata condotta la ricerca), Wilmersdorf e Buschkrugallee. In un paio di cimiteri più piccoli, invece, sono stati ritrovati solo esemplari singoli, il che potrebbe significare che la colonizzazione sta iniziando, oppure che quei luoghi non sono adatti alle chiocciole, forse perché non c'è abbastanza spazio. Rimane comunque il fatto che una specie aliena, che non si ritrova nel resto della città, ha stabilito la sua nuova residenza in due cimiteri.