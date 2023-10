Parlare con le piante è ovviamente impossibile, dal momento che non hanno un apparato uditivo. Comunicare con le piante, però, è fattibile: anche loro recepiscono i segnali ambientali, dalla temperatura all'umidità passando, ovviamente, per la luce. Ed è proprio quest'ultima a essere stata utilizzata in un esperimento il cui scopo era quello di usare segnali luminosi per "avvertire" alcune piante di tabacco dell'imminente arrivo di un pericolo. Lo studio è stato pubblicato su PLOS Biology .

Il futuro dell'agricoltura è luminoso? In particolare, le comunicazioni luminose spedite alla pianta ne hanno attivato il sistema immunitario, provocando la stessa risposta che il tabacco avrebbe avuto di fronte all'arrivo di un parassita. Secondo gli autori dell'esperimento, questa tecnica può essere anche trasportata sul campo, e utilizzata per avvertire le piante dell'arrivo imminente di un pericolo. Non solo biologico: è possibile anche usare la luce per avvertire le piante che sta arrivando un'ondata di calore o un periodo di siccità, e convincerle quindi a risparmiare acqua, o a rallentare la loro crescita in attesa di tempi migliori. Se si riuscisse a usare Highlighter su larga scala, la tecnica potrebbe portare benefici notevoli ai raccolti – per ora di tabacco, in futuro anche di altre specie.