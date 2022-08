Chi protegge il Mediterraneo?

«In molte aree protette il personale pagato dal Ministero della Transizione Ecologica consiste solo nel direttore dell'area, assunto con uno stipendio da ricercatore e non da dirigente, e a tempo determinato: quando termina il suo mandato l'amministrazione locale che gestisce l'area protetta può confermarlo o no. A queste condizioni, la gestione a lungo termine di un'area protetta diventa molto difficile», aggiunge ancora Danovaro, docente di biologia marina all'Università delle Marche.

SORVEGLIANZA SCARSA. I risultati li ha accertati il WWF nel 2018, con un questionario inviato ai gestori delle Aree marine protette italiane. Quasi tutti denunciano che le risorse economiche e di personale per il controllo delle attività illegali sono «del tutto insufficienti», e che l'organizzazione della sorveglianza «non è adeguata a contrastare le attività illegali». Rifiuti spiaggiati, plastiche in mare, traffico marittimo sono i problemi più diffusi; bracconaggio e pesca illegale sono in aumento. Peggio ancora: se la qualità delle acque non risulta conforme alla legge oppure i livelli di pesca non rispettano gli obiettivi di conservazione, «raramente vengono presi provvedimenti al riguardo».

Dunque, spesso la tutela del mare è inefficace per mancanza di uomini e mezzi. Ma anche per le norme, che danno agli enti locali il potere di bloccare la costituzione di un'area protetta proposta dallo Stato: «Spesso le amministrazioni locali si oppongono alla tutela di un'area solo per difendere gli interessi del loro bacino elettorale, fatto di pescatori sportivi e diportisti», aggiunge Danovaro. «Nel 1998 era stato avviato il procedimento per istituire un'area protetta al Conero, nelle Marche, ma sindaci e Regione si sono opposti. Mare e spiagge sono beni demaniali, e la loro tutela è un bene superiore, che non andrebbe subordinato ai particolarismi. E poi, una volta istituita un'area protetta, occorre più collaborazione con le forze dell'ordine per mantenere il rispetto dell'ambiente, anche attraverso nuove tecnologie di controllo a distanza», aggiunge Danovaro.