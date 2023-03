Vi fa schifo parlare di... cacca? Eppure, in natura, gli escrementi sono molto utili all'ambiente, alla vita di numerosi animali e allo sviluppo di determinati ecosistemi. Gli scarabei stercorari , per esempio, ci fanno di tutto. La mangiano, vi depongono le uova – così le larve saranno circondate dal cibo – e la usano come dono per convincere una femmina a fidanzarsi con loro: in fondo è più utile di quella sterile (seppur bellissima) forma di carbonio che usiamo noi umani e che chiamiamo diamante. Ma questi insetti non sono i soli, perché la cacca in natura (e pure per noi) è una risorsa fondamentale.

Palline di sterco. Gli scarabei stercorari (circa 6.000 specie) sono forse i più noti tra gli organismi che si cibano delle fibre e dei nutrienti di cui le feci sono ricche. Alcune specie formano palline di sterco che fanno rotolare via e seppelliscono, per poi deporvi le uova o consumarle con calma: per gli Egizi, il dio scarabeo Khepri muoveva il Sole appena sorto nel cielo così come questi insetti spingono le loro meno celesti sfere.

Il guano prezioso. Nelle colonie costiere dove gli uccelli marini si riproducono c'è una cosa che abbonda: il guano. E le sostanze che contiene finiscono sulla terra (per esempio l'azoto, estratto dall'azione dei batteri, va nel suolo in forme assorbibili dalle piante), in aria (l'azoto si disperde in atmosfera, in forma di ammoniaca) e in mare. Di fatto questi uccelli con le loro deiezioni – un mix di feci e pasta di acido urico che sostituisce la pipì – sono il motore di un colossale trasferimento di nutrienti. Tiago Osorio Ferreira dell'Università di San Paolo (Brasile) e colleghi hanno fatto qualche conto: hanno stimato una popolazione di 840 milioni di uccelli marini di 320 specie distribuiti in 3.000 colonie e stimato che producano all'anno 591mila tonnellate di azoto e 99mila di fosforo.

Il guano quindi costituisce fertilizzante per piante terrestri e alghe, nonché cibo per molti altri organismi. Qualche esempio? Come ha descritto uno studio svedese, sull'isola di Stora Karlsö le larve di chironomidi (insetti d'aspetto simile a zanzare) si alimentano di ciò che arriva da una colonia di uccelli marini; da adulti gli insetti diventano cibo per altri uccelli, i balestrucci, che nidificano in gran numero sul faro dell'isola.