Un problema per il futuro: gli tsunami nei laghi

Il problema potrebbe sembrarci lontano, visto che per ora sta coinvolgendo solo siti americani e canadesi, in particolare negli Stati dell'Alaska e della British Columbia; ma gli tsunami lacustri sono ormai senza alcun dubbio un problema, e chissà che in futuro non possano arrivare a coinvolgere anche il nostro Paese. Per ora si tratta di fenomeni innocui perché avvenuti in aree non abitate, ma stando a quanto affermato dal geologo Bretwood Higman durante la riunione annuale della Seismological Society of America la possibilità che si verifichino anche in zone che mettono a rischio la popolazione è parecchio alta.

Come nasce uno tsunami lacustre. Il fenomeno degli tsunami nei laghi è causato da una combinazione di fattori, ed esacerbato, forse non serve neanche specificarlo, dal riscaldamento globale. Con l'aumento delle temperature, infatti, aumenta la probabilità del distacco di grossi pezzi di ghiaccio dai ghiacciai che sovrastano certi laghi; questi trascinano con loro anche la terra sottostante, generando enormi frane che si riversano negli specchi d'acqua. Le conseguenze sono facilmente prevedibili: ci viene naturale associare gli tsunami a mari e oceani, ma onde anomale si possono generare anche in specchi d'acqua chiusi – come i laghi, appunto. Negli ultimi anni, fenomeni simili sono avvenuti in luoghi disabitati (Cowee Creek, Brabazon Range, Pederson Lagoon, tutti nomi noti ai geologi), e non hanno quindi causato danni a persone o edifici.