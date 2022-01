A quali cibi rinunceresti per salvare il pianeta?

Non tutto quello che mangiamo ha lo stesso peso per l'ambiente: uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition suggerisce che alcuni alimenti hanno un impatto talmente alto che, se si riuscisse a eliminarli dalla nostra dieta, sostituendoli con altri equivalenti ma meno impattanti, i benefici per la Terra sarebbero enormi.

La prima cosa da dire sullo studio è che è un'analisi comparata dell'impatto di una vasta gamma di cibi, confrontata poi con le abitudini alimentari degli americani; è quindi geograficamente connotato, e i risultati ottenuti sono direttamente legati alla dieta statunitense – e quindi non per forza applicabili così come sono anche ad altri contesti. L'esperimento mentale però è interessante: la domanda posta dal team di ricerca è "se ti dicessero di rinunciare al cibo più impattante tra quelli che consumi regolarmente, quali benefici ne riceverebbe il pianeta?". Una porzione al giorno. Nel caso degli Stati Uniti, il cibo più impattante tra quelli che vengono regolarmente consumati è la carne di manzo: circa il 20% degli americani ne mangia almeno una porzione al giorno. E sono proprio i consumatori abituali quelli che forniscono i dati più interessanti.