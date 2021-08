Non c'è un campo in cui la covid non abbia influito negativamente: anche l'ambiente, già provato dalla montagna di rifiuti che gettiamo annualmente e dalle emissioni che lo soffocano, è stato colpito dalla pandemia e dall'utilizzo massiccio di dispositivi di protezione individuale (DPI) usa e getta come guanti e mascherine. Dopo l'ultimo, allarmante rapporto dell'IPCC che ci fa capire, in parole povere, che dobbiamo darci una mossa se vogliamo avere un futuro nel Pianeta in cui viviamo, trovare una soluzione al problema dei rifiuti prodotti dalla covid diventa ancora più vitale. Un articolo della Thomson Reuters Foundation illustra qualche brillante idea di alcuni giovani inventori di varie parti del mondo, che hanno scovato dei modi per dare nuova vita ai nostri rifiuti pandemici.

camicI riutilizzabili. Tamara Chayo, una giovane studentessa di ingegneria chimica, ha inventato un camice riutilizzabile per il personale ospedaliero: secondo Chayo un dottore arriva a usare e gettare fino a quattro camici al giorno, contribuendo non poco all'accumulo di rifiuti. I suoi camici sostenibili possono invece essere lavati fino a 50 volte senza perdere le loro proprietà protettive: ogni indumento verrebbe riutilizzato, con un notevole risparmio anche a livello economico per gli ospedali.

Da mascherine a mattoni. Uno studio pubblicato su Environmental Science and Technology afferma che durante i primi mesi della pandemia nel mondo sono stati utilizzati circa 129 miliardi di mascherine usa e getta (fatte, ricordiamolo, di microfibre di plastica) e 65 miliardi di guanti al mese. Secondo le Nazioni Unite il 75% della plastica generata durante la pandemia finirà in mare o in discarica. Per evitare che questo accada, un'altra idea brillante arriva da Binish Desai, un giovane indiano soprannominato "l'uomo del riciclo": Desai trasforma le mascherine chirurgiche in mattoni di plastica, con i quali costruisce scuole e case a basso costo in India. I suoi mattoni sono tre volte più resistenti dei normali mattoni in argilla, sono grandi il doppio e costano quasi la metà.