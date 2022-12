Una nazione del Pacifico sta pensando di trasferirsi nel Metaverso: non è la trama di un film fantascientifico, ma la proposta-provocazione di Simon Kofe, ministro della giustizia, la comunicazione e gli affari esteri delle isole di Tuvalu, in Polinesia. «Tuvalu potrebbe essere il primo Paese al mondo a esistere unicamente nel cyberspazio, ma se il riscaldamento globale continuerà a peggiorare non sarà l'ultimo», ha dichiarato durante la COP27 (vedi video qui sotto).

Preservare. L'idea di Kofe è prima di tutto una provocazione, fatta per far capire al mondo che non c'è più tempo da perdere e che bisogna agire ora per contrastare i cambiamenti climatici. Rendere virtuale una nazione fisica permetterebbe ipoteticamente di conservarne la bellezza e la biodiversità del territorio anche quando verrà danneggiata, preservare la cultura permettendo agli abitanti di interagire tra loro nel cloud e, in caso di perdita totale del territorio fisico (l'arcipelago verrà probabilmente presto sommerso a causa dell'innalzamento del livello del mare), mantenere la sovranità almeno virtualmente.

Limiti tecnici. Trasferire realmente un'intera nazione nel Metaverso è tecnicamente impossibile, anche per una nazione di soli 12.000 abitanti come Tuvalu: farli interagire tutti contemporaneamente richiederebbe una larghezza di banda altissima, oltre a moltissima energia, senza contare che molte persone sarebbero tagliate fuori dalla nazione online per età, problemi di salute (pensiamo a chi è cieco o sordo) o, banalmente, perché soffrono di nausea e non possono stare troppe ore online.

In “Ready Player One”, un film del 2018 diretto da Steven Spielberg, il mondo del 2045 è sull’orlo del collasso e gli abitanti si trovano a cercare salvezza in una realtà virtuale, nella quale si immergono con i visori: finiremo anche noi così? © Kathy Hutchins | Shutterstock

Controproducente. La questione più importante, però, è che per caricare online l'intero mondo produrremmo un sacco di emissioni inquinanti, peggiorando ancor di più il cambiamento climatico dal quale cerchiamo di scappare: la realtà virtuale necessita infatti di server, infrastrutture, visori e dispositivi la cui produzione e il cui funzionamento inquinano parecchio. L'idea che tutto ciò che è online non abbia un impatto sul nostro mondo è falsa, ed è spesso usata dai produttori di nuove tecnologie per fare greenwashing e tingere di verde soluzioni che, in realtà, di ecologico hanno molto poco.