Due orsi in fuga dal Polo cercano riparo a Londra in "sella" a un iceberg? Mamma orsa porta a spasso per il Tamigi il suo cucciolo? I ghiacci si stanno sciogliendo e i primi iceberg arrivano fino a Time Square? Niente di tutto questo. Questa è una gigantesca scultura - alta quasi 5 metri - "a mollo" nel fiume londinese per promuovere il lancio di un nuovo canale televisivo dedicato alla natura.

Oggi è il 4° anniversario del Protocollo di Kyoto (entrato in vigore il 16 febbraio 2005), l'accordo internazionale firmato da 160 nazioni - tra i paesi industrializzati solo gli Stati Uniti non hanno aderito - per la limitazione dell'emissione dei gas serra.

Secondo il protocollo il nostro paese ha tempo fino al 2012 per ridurre del 6,5 per cento le emissioni rispetto al 1990. Ma non pare che sia così: da quell'anno, infatti, le emissioni in Italia sono aumentate del 9,9 per cento (fonte Kyoto club).

