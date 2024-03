L'Africa è sempre più rovente: temperature da record a marzo

La crisi climatica colpisce ancora: l'11 marzo 2024 un'ondata di caldo ha portato al superamento di record di temperatura in quasi tutta l'Africa per il mese di marzo. Dal Camerun alle Mauritius si è sperimentato un caldo senza precedenti, segnando massimi storici per il mese in corso. A riportarlo è Maximiliano Herrera, climatologo indipendente e storico del clima: «I record sono stati battuti in quasi ogni Paese dell'Africa, da nord a sud e da ovest ad est. Non è mai successa una cosa simile in nessuna parte del mondo nella storia climatica dei nostri giorni».

I record. In Camerun, la città di Garoua ha registrato la temperatura di 45,5 °C, stabilendo un nuovo record nazionale per il mese di marzo. Anche Navrongo in Ghana ha raggiunto i 43,8 °C. Il Niger ha visto i suoi record mensili battuti in quasi tutte le stazioni di monitoraggio, con temperature che sono salite fino a 45 °C a Tillabery, 44,5 °C a Birni Konni, 44 °C a Dosso e 43,4 °C a Magaria.

Anche il Burkina Faso ha registrato massime mensili in linea con il resto della nazione, la capitale Ouagadougou ha toccato 44,1 °C, le città di Boromo e Fada Ngourma i 43,7 °C, Ouahigouya ha raggiunto i 43,2 °C e Po è arrivata a 43,2 °C. Il Mali ha registrato il suo giorno più caldo (sempre per il mese di marzo) della storia nel capoluogo Bougouni che ha raggiunto i 44 °C. Record battuti anche in Sudafrica, Namibia, Zambia e Botswana.

Anche sulle isole. Alle Mauritius le temperature hanno raggiunto il record (di marzo) con 35,1°C sull'isola di Agelaga, e l'isola di Ascensione ha vissuto la sua notte più calda della storia con una temperatura minima di 27,5 °C.

Le cause. Stando a diverse ricerche ancora in corso queste temperature sono da imputare a due elementi principali: da un lato l'aumento delle temperature dell'atmosfera terrestre e in contemporanea l'effetto di El Niño, che pur essendo in fase di ritiro si fa ancora sentire.