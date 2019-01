L'inquinamento non ha confini: ecco come si sposta attraverso l'Europa

In un periodo storico all'insegna di muri e nazionalismi vale ogni tanto la pena ricordare alcune urgenti questioni che accomunano ogni angolo del Pianeta, e nello specifico del nostro continente. L'animazione che vedete nel tweet qui sotto mostra la concentrazione e il movimento del diossido di azoto (NO₂) in Europa tra il 5 e il 10 gennaio 2019.

Il gas fortemente irritante per le vie respiratorie è creato nel processo di combustione dei combustibili fossili, nelle attività industriali e nei motori dei veicoli. Siccome è più denso dell'aria, si mantiene a livello del suolo: l'animazione ne mostra infatti la concentrazione al suolo ora per ora, con le aree maggiormente inquinate indicate in bianco.

Pollution has no borders. This is how nitrogen dioxide moves across Europe. Animation produced by @CopernicusECMWF (CAMS). @VHPeuch: "The amount of satellite and in-situ data that we get has no equivalent."https://t.co/ttxUi0Ngrb pic.twitter.com/908FQrdGHA