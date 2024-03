Il clima cambia. Cambiamo anche noi è il titolo dell'appuntamento previsto per domenica 24 marzo, alle ore 21, al Teatro Menotti . Il noto divulgatore scientifico avrà come ospite Elisa Palazzi , esperta di clima, energia e ambiente, per spiegare la crisi climatica che sta mettendo in crisi il nostro Pianeta e provare a capire quali soluzioni potrebbero esserci prima che sia troppo tardi.

Biglietti in regalo per i lettori di Focus. Anche per questa serata saranno disponibili 10 biglietti gratuiti per i primi che ne faranno richiesta all'indirizzo promozione@teatromenotti.org, specificando l'evento per cui si richiedono i biglietti. Per tutti gli altri lettori di Focus, i biglietti sono disponibili qui al prezzo scontato di 10 euro.

Info e biglietti