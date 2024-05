Nel 1987, in Canada, venne firmato il protocollo di Montreal , che metteva uno stop all'uso dei cosiddetti clorofluorocarburi, sostanze chimiche che, rilasciate in atmosfera, danneggiavano lo strato protettivo di ozono che ricopre il pianeta – creando l'arcinoto " buco nell'ozono ". Da allora, in un rarissimo caso di successo globale nella lotta all'inquinamento, il buco è andato restringendosi sempre più, pur senza scomparire del tutto: ogni anno, intorno a settembre, si riapre, per richiudersi poi verso il mese di dicembre. Almeno così è andata fino al 2021: da allora, dice uno studio pubblicato su Global Change Biology , il buco nell'ozono ha ricominciato a creare problemi, non allargandosi ma durando sempre più a lungo, arrivando a chiudersi oltre la metà di dicembre. E questo fatto potrebbe avere conseguenze gravi soprattutto sulle regioni antartiche .

I danni degli UV. Il mese di dicembre in Antartide è piena estate, ed è l'inizio del periodo di fioritura delle piante che crescono sulle coste del continente, oltre alla stagione di accoppiamento di pinguini e foche. Negli ultimi 25 anni, questo periodo è stato "tranquillo" per flora e fauna antartiche, perché arrivava quando il buco nell'ozono si era già richiuso per la stagione. Come detto, però, dal 2021 il periodo di apertura si è allungato: questo significa che piante e animali sono sottoposti a una "pioggia" di raggi ultravioletti che, in assenza di ozono a bloccarli, arrivano direttamente al suolo. Un problema che si presenta anche tra settembre e novembre, ovviamente, quando però l' ecosistema è ancora protetto dalla neve. Negli ultimi quattro anni, una serie di eventi eccezionali (gli incendi in Australia, l'eruzione sottomarina a Tonga) ha però rallentato la chiusura del buco e accelerato lo scioglimento delle nevi, costringendo l'ecosistema a subire l'influsso degli UV senza alcuna protezione.

Solo una fase passeggera? Più raggi UV significa più rischi per la salute, visto che sono potenzialmente cancerogeni e possono causare cataratta. Per foche e pinguini adulti non è un problema, visto che sono protetti da uno strato di pelliccia o piume; ma per i loro cuccioli, che non hanno ancora sviluppato questa protezione, potrebbe diventarlo. Lo stesso vale per le piante, che in caso di necessità sono in grado di produrre uno strato protettivo – che però ne rallenta se non addirittura blocca la crescita. C'è infine il problema degli animali marini: senza il ghiaccio che ricopre la superficie dell'oceano, i raggi UV possono penetrare sott'acqua e rendere difficile la vita al krill e al fitoplancton.

Lo studio mette in evidenza come non ci siano ancora, in realtà, prove dirette dei danni subiti da animali e piante a causa dell'allungamento del periodo di apertura del buco; né sappiamo se si tratta di un momento particolare o se il fenomeno continuerà a verificarsi nei prossimi anni. Sappiamo però che potrebbe creare grossi problemi agli ecosistemi, e va quindi tenuto d'occhio.