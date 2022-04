La guerra in Ucraina congela la scienza artica

La pace è un prerequisito necessario anche di tante collaborazioni internazionali che non fanno rumore, ma che sono fondamentali per la tutela del Pianeta. Ce ne accorgiamo quando viene a mancare: uno degli effetti secondari e di certo meno importanti dell'invasione dell'Ucraina è infatti il venir meno di alleanze scientifiche fondamentali, come quelle che da decenni si intrecciano nelle acque dell'Artico.

La Russia controlla il 50% delle coste artiche e i suoi scienziati sono coinvolti in ogni campo di ricerca che si svolga in questo territorio, interessato più di tutti gli altri degli effetti della crisi climatica: quando la Terra si riscalda, per esempio per l'effetto serra, le zone polari ricevono più calore rispetto alle latitudini più basse, e l'Artico in particolare sembra scaldarsi al quadruplo della velocità rispetto al resto del Pianeta.

Come spiega un articolo pubblicato su Hakai Magazine, non c'è progetto nell'Artico che non veda il coinvolgimento anche di scienziati russi. Tuttavia, per effetto delle sanzioni imposte a Mosca, anche le collaborazioni internazionali con gli accademici che lavorano per istituzioni governative di questo Paese sono state interrotte. Ecco con quali conseguenze.