Giornata Mondiale dell'Acqua: 7 modi per affrontare la crisi idrica globale

Emergenza idrica in Sicilia e in Calabria. In Catalogna e a Città del Messico, in Zambia e in Marocco. Il mondo sta finendo le sue riserve di acqua dolce: la cronaca ce lo ricorda di continuo e non solo nella Giornata Mondiale dell'Acqua (World Water Day) di oggi, 22 marzo, dedicata quest'anno al tema Water for Peace, L'acqua, come strumento di pace.

Risorsa che evapora. Oggi la metà della popolazione mondiale ha a che fare con carenze di acqua per almeno un mese all'anno. E nel 2025, secondo la FAO , 1,8 miliardi di persone sperimenteranno una "scarsità di acqua assoluta". Un problema politico - affrontato all'inizio di marzo con una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente che invita i Paesi a gestire meglio i sistemi acquatici - e che si potrebbe cominciare a fronteggiare con alcuni accorgimenti più o meno innovativi, come questi , ricordati dal Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite.

1. Tutelare le "spugne" naturali. Per assicurare riserve d'acqua in particolare alle grandi città, molte delle quali alle prese con emergenze idriche importanti, è fondamentale proteggere, e in alcuni casi recuperare, gli ecosistemi che naturalmente riforniscono d'acqua le aree abitate, e che sono minacciati dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dal sovrasfruttamento: falde sotterranee, fiumi, paludi , torbiere, bacini idrografici.

2. Usare in modo più efficiente l'acqua in agricoltura. Le attività agricole assorbono il 70% dell'acqua dolce prelevata da fonti di superficie e falde acquifere. Una gestione corretta dell'acqua è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare mondiale, ma a complicare le cose ci sono il fatto che l'uso di questa risorsa naturale per coltivare entra in competizione con altre attività in cui è indispensabile (produzione industriale, uso civile, domestico, ricreativo).

Secondo la FAO, per nutrire la popolazione mondiale, entro il 2050 occorrerà produrre il 60% di cibo in più, e per farlo occorrerà investire sia su tecniche agricole che consentano di risparmiare acqua (irrigazione di precisione, idroponica, agroforestazione...) sia nel promuovere una maggiore consapevolezza dell'impronta idrica degli alimenti nei consumatori. Sapevate per esempio che per produrre un chilo di verdura occorrono in media 300 litri di acqua, e per ottenere un chilo di carne di manzo oltre 15.000?