Dove e perché scompaiono le foreste

Nuove (vecchie) emissioni. A fare la conta dei danni è il rapporto annuale del World Resources Institute (WRI), gruppo di ricerca non profit che si occupa di migliorare il benessere di persone e natura con particolare attenzione a cibo, boschi, acqua e oceani, città, energia e clima. L'analisi è stata condotta insieme al Global Land Analysis and Discovery laboratory dell'Università del Maryland, che ha sviluppato metodi per valutare l'estensione delle foreste a partire dalle foto satellitari.

La perdita totale di aree boschive nel 2021 è lievemente minore (-11%) rispetto al 2020, ma sostanzialmente pari al 2019 e 2018. Insomma, per il quarto anno consecutivo non si vedono progressi sostanziali: un male «per il clima, per le estinzioni e per la sorte di molti popoli», afferma Rod Taylor, che dirige il programma forestale del WRI.

Dove cadono più alberi. Oltre il 40% della vegetazione tropicale primaria abbattuta nel 2021 si trova in Brasile, per la maggior parte nella Foresta Amazzonica. Seguono, per numero di ettari distrutti, Repubblica Democratica del Congo e Bolivia. Il Congo ospita la seconda più grande foresta pluviale al mondo dopo l'Amazzonia, habitat di specie animali minacciate di estinzione, come elefanti e scimpanzé, e di un centinaio di popolazioni indigene.

La deforestazione in Mato Grosso fotografata dal satellite dell'ESA Sentinel-2. La perdita di foresta primaria in Brasile fa temere che la foresta pluviale più importante al mondo stia perdendo resilienza e si trovi più vicino al punto di non ritorno di quanto si credesse: quella soglia oltre la quale incendi, cambiamenti climatici e deforestazione trasformeranno l'Amazzonia in una savana. © ESA/Copernicus Sentinel-2

Le cause nei nostri piatti. All'origine di questo fenomeno ci sono i roghi appiccati dall'uomo per ripulire i terreni, che degenerano in incendi estesi anche a causa del global warming (è accaduto spesso in Bolivia); la diffusione dell'agricoltura su larga scala, come le coltivazioni di soia; l'estrazione di carbone (per esempio nel bacino del Congo); i cambiamenti climatici. Ma ad alimentare la distruzione dei polmoni verdi è soprattutto l'allevamento.

Secondo il WWF, lo spazio necessario agli animali da pascolo e alle coltivazioni per sfamarli causa più del doppio della deforestazione di soia, olio di palma e raccolta di legname messi assieme. Si pensa che le aziende responsabili dell'allevamento di animali da carne siano responsabili dell'80% della perdita delle foreste in Amazzonia, mentre l'appetito globale per la carne cresce.