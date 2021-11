I cambiamenti climatici non sono una questione che riguarda un futuro lontano, ma un problema del presente che ci coinvolge direttamente e influisce sulla vita del Pianeta nei prossimi decenni. Ecco perché è importante conoscere sigle, parole ed espressioni per capire la crisi climatica e ciò che va fatto.

Antropocene. È l'epoca geologica in cui viviamo, in cui l'ambiente viene condizionato dalla presenza umana, in particolare per quanto riguarda le emissioni inquinanti. Il suo inizio è fissato simbolicamente al 16 luglio 1945, quando venne detonata la prima bomba atomica .

CCS. In inglese Carbon Capture and Storage (cattura e sequestro del carbonio), si usa per indicare un sistema in cui la CO2 viene catturata e conservata (per poi essere riutilizzata), invece di essere rilasciata in atmosfera. La tecnologia, piuttosto recente, è considerata un ottimo strumento per cercare di raggiungere l'obiettivo emissioni nette zero.

Tutti i modi per dire CO2. Biossido (o diossido) di carbonio, anidride carbonica, CO2... è uno dei termini sempre presenti quando si parla di cambiamenti climatici, e indica uno dei gas serra emessi nell'atmosfera che contribuisce maggiormente al riscaldamento globale.

Combustibili fossili. Si chiamano fossili proprio perché derivano dalla decomposizione di esseri viventi morti milioni di anni fa (per la maggior parte alghe, batteri e piante): questi combustibili, che si trovano nella crosta terrestre e contengono idrogeno e carbonio, possono essere bruciati per ottenere energia. Esempi di combustibili fossili sono il carbone, il petrolio e il gas naturale: sono fonti di energia non rinnovabili, la cui combustione causa il rilascio di emissioni inquinanti.