Reykjavik, Islanda: qui, tra ghiacci e vulcani, a pochi chilometri del centro della piccola capitale, sorge un impianto che sembra uscito da un film di fantascienza - due strutture metalliche poco più grandi di un comune container, appoggiate su quattro pilastri di cemento armato. Si chiama Orca e potrebbe rappresentare un importante passo in avanti delle tecnologie di cattura della CO2 direttamente dall'aria: l'anidride carbonica catturata è trattenuta e sottoposta ad alcuni semplici processi chimici, poi è iniettata nel sottosuolo dove solidifica in roccia, evitando così che possa prima o poi tornare di nuovo in circolazione.

Soluzione definitva. A differenza di altri processi di sequestro della CO2, questo è definitivo perché una volta solidificata l'anidride carbonica non ha modo di tornare nell'atmosfera. Ed è molto più efficiente anche rispetto alla riforestazione, perché le piante possono comunque rilasciare CO2 bruciando o decomponendosi una volta morte.

L'andride carbonica così catturata viene quindi mescolata all'acqua ottenendo così della comune acqua frizzante potabile, ma, invece di essere imbottigliata, viene iniettata nel sottosuolo a centinaia di metri di profondità, in zone ricche di basalto. A contatto con il basalto, la CO2 contenuta nell'acqua innesca una serie di reazioni chimiche che, nel giro di due o tre anni, la trasformano in roccia.

Acqua frizzante e rocce. Questa rivoluzionaria tecnologia è stata realizzata da Climeworks, azienda svizzera che si occupa di soluzioni innovative per la tutela ambientale, e sembra funzionare per davvero. Orca aspira l'aria attraverso 12 grandi ventole e la fa passare in uno speciale filtro dove un materiale simile alla sabbia si lega chimicamente alla CO2, trattenendola.

L'impianto funziona con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ha un'impronta ambientale prossima allo zero. Ad oggi, Orca è in grado di eliminare dall'atmosfera circa 4.000 tonnellate di CO2 l'anno ed è finanziata dai contributi di 8.000 volontari e di diverse aziende. Tra i finanziatori del progetto c'è anche il gruppo rock dei Coldplay, che in questo modo vuole provare a neutralizzare le emissioni di CO2 derivanti dai loro concerti.

Tutto verde e autofinanziato. Si tratta comunque di una goccia nel mare: Orca ad oggi è in grado di eliminare in un anno di lavoro la CO2 prodotta in soli tre secondi dall'intero pianeta - circa 40 miliardi di tonnellate - ma è comunque un passo importante nella giusta direzione.

Secondo diversi esperti il sequestro meccanico della CO2 dall'atmosfera è l'unica strada percorribile per provare a rallentare il riscaldamento del Pianeta in un'ottica di zero emissioni nette. Perché se è vero che occorre accelerare la transizione verso un'economia industriale verde, è altrettanto necessario provvedere alla rimozione dall'atmosfera della CO2 già emessa.